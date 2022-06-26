الداخلية: وفاة سبعة أشخاص إثر اندلاع حريق في ناقلة غاز بأبين جنوبي اليمن

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، السبت، وفاة 7 أشخاص وإصابة ثامن، بسبب اندلاع حريق في ناقلة غاز عقب فقدان سائقها السيطرة عليها واصطدامها بسيارة على الخط العام في محافظة أبين (جنوبي اليمن).



ونقل البيان عن شرطة محافظة أبين القول، إن "اندلاع النيران نتج عن انقلاب القاطرة التي يقودها شاب (22 عاما) من أبناء محافظة مأرب واحتراقه بداخلها.



وأوضحت شرطة أبين، أن النيران بالقاطرة امتدت إلى سيارة نوع كرولا كان بداخلها 7 أفراد من أبناء مديرية لودر بمحافظة أبين توفي منهم 6 وأصيب شخص تم اسعافه إلى مستشفى بمحافظة عدن.



وأشارت إلى أن "جثث المتوفين تم نقلها إلى مستشفى محافظة لودر وتسليمها لأقارب وذوي الضحايا".



والأربعاء الماضي، قالت مصادر محلية إن ناقلة للوقود تعرضت للانفجار في نقيل العرقوب في محافظة أبين جنوبي البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

