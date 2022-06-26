الصحة اليمنية تستعد لتنفيذ الجولة الثالثة من حملة التحصين ضد شلل الأطفال

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الأحد، تنفيذ فعاليات الجولة الثالثة من حملة التحصين ضد شلل الاطفال في عدد من المحافظات بدعم من شركاء القطاع الصحي.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي قوله، إن الحملة التي تنطلق غداً الاثنين من العاصمة المؤقتة عدن ستستمر حتى 29 من الشهر الجاري.



وأوضح أن الحملة تستهدف 1مليون و179 الفاً و109 طفلاً وطفلة مادون الخامسة من العمر في 120مديرية موزعة على 12محافظة.



وأشار الوليدي، الى أن الحملة التي ستنفذ من منزل إلى منزل، سينفذها كادر صحي يصل قوامه 12 الف و467كادراً صحياً موزعين على 6656 فرقة صحية بين ثابتة ومتحركة ويشرف عليها 240 مشرف مديرية، و1682مشرف ميداني.



ودعا الآباء والأمهات والشخصيات الاجتماعية وأئمة وخطباء المساجد وكل المكونات المجتمعية الفاعلة إلى الإسهام في نجاح الحملة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الفرق الصحية حتى يتسنى لها الوصول إلى الأطفال المستهدفين.

