ضمن 67 خرقاً للهدنة.. الجيش اليمني يعلن كسر هجومين لمليشيا الحوثي غربي مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني، أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، كسرت أمس السبت (25 يونيو)، عمليتين هجوميتين شنّتهما مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية غرب وشمال غرب مأرب، شمال شرقي اليمن.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن هذه الهجمات المعادية التي كسرتها قوات الجيش والمقاومة بكل كفاءة واقتدار، جاءت ضمن 67 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها المليشيا الحوثية في مختلف جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة ومارب.



وأضاف، أن الخروقات الحوثية توزّعت بين 21 خرقًا جديدًا في محور حيس جنوب الحديدة، و13 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و13 خرقًا في جبهات محافظة حجة، و10 خروقات في جبهات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و9 خروقات في جبهات محور تعز، وخرقاً واحداً في محور الضالع.



وأوضح أن في مقدمة الخروقات عملية هجومية شنّتها المليشيا الحوثية على مواقع عسكرية في جبهة المخدرة غرب مأرب الساعة 01:45، وعملية هجومية أخرى في الساعة 19:30 على مواقع شمال غرب مأرب.



وأشار إلى أن بقيّة الخروقات تنوعت بين إطلاق النار بالمدفعية والعيارات المتنوّعة وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة على مواقع الجيش في مختلف جبهات القتال، ونتج عنها استشهاد أحد أبطال الجيش وجرح اثنين آخرين بإطلاق نار مباشر.



وذكر المركز الإعلامي أن المليشيا الحوثية ضاعفت نشر الطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف الجبهات، وعمليات حفر خنادق طويلة في محاولة للإحاطة بمواقع عسكرية مهمة وبالأخص غرب وجنوب مأرب.

