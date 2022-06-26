شرطة المهرة تعلن ضبط أحد أخطر مروجي المخدرات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة المهرة، الأحد، القبض على أحد أخطر المروجين للمخدرات في عملية نوعية ناجحة في المحافظة شرقي اليمن.



وقال مصدر في البحث الجنائي، إن "الأجهزة الأمنية تمكن من القبض المدعو (ع.س.س.ح) وبحوزته 172 جراماً من مادة الشبو المخدر و 115 حبة (كبتاجون) من الحشيش المخدر".



وأوضح، أنه تم عمل محاضر جمع الاستدلالات وتحريز المضبوطات لاستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لينال جزاءه الرادع.



وأشار المصدر الأمني، إلى العنصر المضبوط كان قد تمكن من الفرار بعد اشتباكات مع قوات الأمن بمديرية قشن قبل أسبوعين.



في السياق قال مدير الأمن والشرطة بالمهرة، العميد مفتي سهيل صموده إن الأجهزة الأمنية مستمرة وحققت نجاحات كبيرة في مكافحة المخدرات وملاحقة تجارها ومروجيها والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة.



ودعا صمودة في كلمة له خلال حفل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، "الجميع أن يكونوا يدا واحدة في محاربة هذه الآفة السامة ورفضها ورفع الغطاء القبلي والاجتماعي عن تجار المخدرات ونبذهم والإبلاغ عن المروجين".



ولفت إلى أن الكثير من جرائم القتل بعد التحقيق فيها تبين أن تعاطي المخدرات والشبو يقف وراءها وأن القانون لايستثني أحداً مهما كان نسبه أو موقعه الاجتماعي.



وأوضح مدير الأمن أن هذا الاحتفال تقليد سنوي للتذكير بمخاطر المخدرات وتوحيد الجهود لمكافحتها ودعم الأجهزة الأمنية للقضاء عليها نهائياً، منوها إلى أن عامل التوعية مهم جدا ويمثل أحد أسلحة المكافحة.

