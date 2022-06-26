ضبط أحد أخطر مروجي المخدرات في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تمكن البحث الجنائي بمحافظة المهرة، اليوم، من القبض على أحد أخطر المروجين للمخدرات في عملية نوعية ناجحة.



وأوضح مصدر مسؤول بإدارة البحث الجنائي، أنه تم عمل محاضر جمع الاستدلالات وتحريز المضبوطات لاستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لينال جزاءه الرادع.

وكان المدعو (ع.س.س.ح) تمكن من الفرار بعد اشتباكات مع قوات الأمن بمديرية قشن قبل أسبوعين، وجاءت العملية بعد جمع معلومات، وتم القبض عليه وبحوزته 172 جراماً من مادة الشبو المخدر و 115 حبة (كبتاجون) من الحشيش المخدر.