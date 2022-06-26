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وزارة الصحة تحتفي باليوم العالمي للطبيب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

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نظمت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للطبيب الذي يصادف الـ 25 من يونيو من كل عام.

 

وكرم وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، بهذه المناسبة عدد من الأطباء والطبيبات المبرزين في عدد من المرافق الصحية بعدن.

 

و أكد الوزير بحيبح في الاحتفال بحضور رئيس جامعة عدن وعدد من وكلاء الوزارة، على أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للطبيب لخلق حالة من التواصل الإنساني مع أطباء العالم وترجمة للدور الفاعل الذي يلعبه الأطباء في المجتمع باعتبارهم خط الدفاع الأول للمرضى عند الجوائح والأوبئة..مشيراً إلى أنه وجه مكاتب الصحة بالمحافظات بإعداد احتفاليات تكريمية للمبرزين في القطاع الصحي.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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