تدشين التدريب بمشروع المهارات الحياتية للفتاه الجامعية بجامعة سيؤن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشنت، اليوم، فعاليات التدريب بمشروع المهارات الحياتية للفتاة الجامعية بمحافظة حضرموت للعام ٢٠٢٢م الدفعة الثانية الذي تنفذه مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة بالشراكة والتنسيق مع معهد رندا للتدريب والاستشارات وتمويل من مؤسستي العون و صلة للتنمية.



ويستهدف المشروع، تعزيز المهارات الحياتية لدى ثمانون طالبة في كليتي التربية والبنات بجامعتي حضرموت و سيئون لمساعدتهن على إدارة مرحلة الانتقال من الدراسة إلى العمل بشكل أفضل و ايجاد فرص عمل بعد تخرجهن من الجامعات.

وأشار نائب رئيس جامعة سيؤن لشؤون الطلاب الدكتور عمر عقيلان، الى أن المشروع جاء تلبية لتطلعات الطلاب في ظل المتغيرات والمتطلبات لسوق العمل..مؤكداً ان جامعة سيؤن تستقبل مشاريع عدد من الجهات التي تسهم في خدمة الطلاب والتعليم الجامعي.

من جانبهما، أثنى نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء محمد التميمي، و مختص برنامج مهنتي بين يدي بمؤسسة صلة للتنمية ممثل الجهات الداعمة محمد باقروان، بجهود المنصبة لخدمة الطفل والمرأة.