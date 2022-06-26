رئيس الوزراء يجري اتصال هاتفي بنظيره الصومالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، اتصالاً هاتفياً بنظيره الصومالي حمزه بري، لتهنئته بمناسبة تعيينه ونيله الثقة رئيساً لوزراء جمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة.



وحمل رئيس الوزراء نظيره الصومالي، نقل تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة، إلى فخامة الرئيس حسن شيخ، وذلك بنجاح الانتخابات، والاحتفالات بأعياد الاستقلال، والتمنيات للقيادة الصومالية الجديدة النجاح في مهامها وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والازدهار.. مشيراً الى عمق علاقات الاخاء والجوار الجغرافي بين البلدين والحرص على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المتبادلة.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر حول سبل البناء على العلاقات الأخوية المتميزة وتطويرها في مختلف المجالات، وفي مقدمتها أمن الملاحة الدولية والتنسيق لحماية المصالح الحيوية في البحر الأحمر، وتجاوز الأوضاع الاستثنائية في البلدين، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.

كما جرى، مناقشة استئناف اعمال اللجان المشتركة وتبادل الزيارات الرسمية، وتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين.

وأكّد رئيس الوزراء، على أهمية تعزيز التعاون المشترك على مختلف المستويات، وبما يعكس مستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين.. منوها بالعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

بدوره عبر رئيس الوزراء الصومالي، عن تقديره الكبيرة لرئيس الوزراء على التهنئة، وحرصه على تمتين أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين وتنسيق المواقف في مختلف الجوانب.