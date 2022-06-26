افتتاح مركز المهارات السريرية في كلية الطب بجامعة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور بكلية الطب والعلوم الصحية بعدن امس مركز المهارات السريرية والممول من البنك الإسلامي للتنمية عبر منظمة الصحة العالمية.



وقدم مدير المركز الدكتور أحمد مكي شرح عن المركز وتكويناته وتحهيزاته الفنية والطبية والغاية من إنشاءه في تعزيز الخبرات والمهارات لدى الكوادر الصحية بمختلف مستوياتها.. مشيراً إلى أن المركز يحتوي على 120موديل مجهزة بنظام محاكاة تعمل على عرض الحالات المرضية والتدريب على كيفية التشخيص والعلاج.. المركز يستوعب لستين متدرب ووزعت قطاعاته الثلاث للتدريب على الحالات الحرجة والانعاش والنساء والولادة والأطفال..مما يعرض النشاط التدريبي فيه عبر دائرة تلفزيونية يستفيد منها اعداد كبيرة من الطلاب.

وأكد وزير الصحة على الشراكة القوية والفاعلة بين الوزارة وجامعة عدن باعتبارها الرافد الأساسي للقطاع الصحي بالكوادر المؤهلة التي نحتاجها في عملية إعادة التأهيل للقطاع الصحي.. مشيراً إلى أن الوزارة تنتهج حاليا السير نحو الديمومة في المشاريع والخروج من حالة الطوارئ باعتبار الديمومة جزء من الحلول الهادفة لرفع كفاءة القطاع الصحي.

من جانبه أكد رئيس جامعة عدن أهمية المركز في تعزيز مجالات التدريب على مستويات عالية تكسب المتلقي لها المهارات والمعارف اللازمة..مثنيا على كل من أسهم في جعل هذا المركز حقيقة ملموسة على الواقع.. لافتاً إلى دور الجامعة التنويري والعلمي واسهاماتها في عمل الدراسات الميدانية التي يستفيد منها القطاع الصحي