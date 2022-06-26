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وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحجاج بمشعر عرفات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

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تفقد وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن محمد شبيبة، اليوم، مخيمات الحجاج اليمنيين في مشعر عرفات للاطلاع على مستوى الخدمات التي ستقدم لهم.

 

واطلع الوزير شبيبة، على حجم الاستعدادات والتجهيزات في المخيمات التي تتميز بالقرب من جبل عرفات، ومجهزة بأحدث المواصفات.

 

واكد الوزير، حرص الوزارة على أن يكون هذا الموسم متميزًا، وأن تكون المخيمات ذات مواصفات عالية، لتوفير الراحة للحجاج في كل المشاعر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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