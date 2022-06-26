وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحجاج بمشعر عرفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن محمد شبيبة، اليوم، مخيمات الحجاج اليمنيين في مشعر عرفات للاطلاع على مستوى الخدمات التي ستقدم لهم.

واطلع الوزير شبيبة، على حجم الاستعدادات والتجهيزات في المخيمات التي تتميز بالقرب من جبل عرفات، ومجهزة بأحدث المواصفات.

واكد الوزير، حرص الوزارة على أن يكون هذا الموسم متميزًا، وأن تكون المخيمات ذات مواصفات عالية، لتوفير الراحة للحجاج في كل المشاعر.