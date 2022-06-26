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اختتام برنامج تدريبي لمكاتب التربية والتعليم في لحج حول حملة العودة للمدارس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

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اختتم اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، البرنامج التدريبي لمكاتب التربية والتعليم في لحج ، حول حملة العودة إلى المدارس، الذي جاء بتمويل من الاتحاد الاوروبي وتنسيق وزارتي الادارة المحلية والتربية والتعليم ، والسلطة المحلية في محافظة لحج .

 

وتضمن البرنامج الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالتعاون مع منظمة سول للتنمية ، ضمن مكون تعزيز الحكم المحلي في تعافي قطاع التعليم لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن ( يونيو - يوليو 2022) ، تعريف المشاركين بأهمية حملات العودة للمدارس ، وكيفية بناء قدراتهم في ترتيبات الجاهزية والاستعداد للعودة للمدارس ، وتقييم احتياجات إدارات التربية في المديريات ، وإعداد وتنفيذ حملة العودة للمدرسة ، وتفعيل مشاركة المجتمع المحلي في التخطيط والتمويل للحملة .

 

وأوضح منسق المشروع لمنظمة سول للتنمية ( عدن - تعز - لحج ) عبدالعزيز الهاشمي ، أن البرنامج استهدف على مدى خمسة أيام 100 متدرب ومتدربة من مدراء مدارس ، و عاملين في مكاتب التربية والتعليم بخمس مديريات بمحافظة لحج ( الحوطة ، تبن ، يافع لبعوس ، المضاربة ، حبيل جبر ) تم اختيارهم وفقا لمعايير معينة تعزز من قدرات الإدارات التعليمية في المديريات حول كيفية التخطيط والتنفيذ المناسب والمؤثر لحملات العودة للمدرسة، خاص مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 .

 

حضر الاختتام وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التدريب والتأهيل حسين بافخسوس ، و السيد بيتر مدير مشروع ساري siery (تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية - اليمن ) ، وسيلكا مديرة البرنامج في UNDP .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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