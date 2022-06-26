حيدان: ميليشيا الحوثي تستخدم المخدرات لتمويل حربها العبثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية تمثل الوجه الآخر لآفة المخدرات، الأمر الذي يمثل خطراً كبيراً على اليمن واليمنيين، وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم.



وقال، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الميليشيات الحوثية ومن ورائها إيران استخدمت المخدرات وتاجرت بها من أجل تمويل حربها العبثية على اليمن واليمنيين.

وأضاف في تصريح بمناسبة ليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يُصادف الـ 26 من يونيو (حزيران) من كل عام، أن الميليشيا الحوثية وبدعم مباشر من طهران عملت على إغراق اليمن ودول الجوار بالمخدرات.

وأشار إلى أن المخدرات أصبحت سلاحاً بيد الميليشيا الإرهابية تستخدمه في غسل أدمغة الأجيال الشابة وزجهم في المعارك العبثية ليكونوا فريسة سهلة لأفكارها الضالة، استمراراً لنهجها في تمزيق النسيج الاجتماعي.