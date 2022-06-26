تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لمخرجات تعزيز قدرات النساء المزارعات بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشنت جمعية البدر النسوية بمنطقة بور بمديرية سيئون محافظة حضرموت ، مشروع التمكين الاقتصادي لمخرجات تعزيز قدرات النساء المزارعات ضمن دعم حقوق المرأة والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.



ويستهدف المشروع على مدى شهرين، 30 مزارعة بمنطقة بور مديرية سيئون من خلال تنفيذ دورات تدريبية مكثفة في مجال صناعة الأغذية وسبل إدارة المشروع الخاص مع توزيع منح مالية لعدد من النساء المزارعات وتنظيم بازار لعرض منتجات تلك الأسر المنتجة.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية البدر النسوية بمنطقة بور سعيد قوقح الأهداف والمخرجات من المشروع على الواقع وآلية تنفيذه على الشكل المطلوب، بغية تمكين النساء العاملات في القطاع الزراعي اقتصاديا من خلال تدريبهن على سبل عيش أخرى لهن.