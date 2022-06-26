الزُبيدي يوجه رئيس الحكومة بسرعة إنجاز مصفوفة المشاريع العاجلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، الحكومة سرعة إنجاز مصفوفة المشاريع المتعلقة بالاحتياجات والأولويات العاجلة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، لاستيعاب التعهدات المقدمة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، خلال ترأسه امس السبت، اجتماعا ضم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس في قصر معاشيق، على ضرورة إعداد مصفوفة المشاريع وفقا للأولويات العاجلة لتنمية العاصمة عدن واستعادة الخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتنمية سُبل المعيشة والتعافي الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار.

واطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع، من رئيس الحكومة على الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة تأهيل البُنية التحتية في العاصمة المؤقتة عدن، وخطتها للبدء في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مجال توليد الطاقة بالغاز وتأهيل وصيانة الطرق، وفي مقدمتها الطريق البحري الرابط بين مديرتي خورمكسر والمنصورة، ودوار الغزل والنسيج، وكالتكس، والقاهرة.

كما اطلع اللواء الزبيدي، كذلك على الإجراءات التي أنجزتها الحكومة لاستيعاب الدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق النقد العربي، مشددا على سرعة استكمالها لما لها من أهمية في استقرار قيمة العملة المحلية، وخلق الانتعاشة الاقتصادية.