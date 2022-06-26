مليشيا الحوثي ترتكب 115 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليومين الماضيين (الخميس والجمعة 23- 24 يونيو)، 115 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجّة والجوف ومارب، في ظل التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار الشامل؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.



وتوزّعت الخروقات الحوثية بين 41 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و37 خرقاً في جبهات محور تعز، و28 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و18 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و16 خرقاً في محافظة حجة، وخرقان في جبهات الجوف، وخرقاً واحداً بمحور الضالع.

ويوم أمس الجمعة، أفشلت قوات الجيش محاولة تسلل مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية شمال غرب مارب وأجبرتها على التراجع.

وتنوّعت بقيّة الخروقات الحوثية بين إطلاق نار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد اثنين من أبطال الجيش وإصابة 7 آخرين.

فيما واصلت مليشيا الحوثي نشر طائرات استطلاعية مسيّرة، واستحداث التحصينات واستقدام التعزيزات البشرية والعتاد القتالي بينها دبابات إلى مختلف الجبهات وفي مقدمتها جبهات غرب مارب وبعض جبهات محور تعز.