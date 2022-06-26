اليمن.. اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي شمال شرق تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت في الساعة الأولى من فجر اليوم الأحد، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان مقتضب على الفيسبوك، أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الوطني ومليشيا الإرهاب الحوثية في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز.



من جهته قال مصدر عسكري لـ "يمن شباب نت"، إن مواجهات عنيفة اندلعت في وقت متأخر من الليلة الماضية واستمرت لساعات في جبهة كلابة إثر هجوم شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني.



وأوضح المصدر أن قوات الجيش تمكنت من إحباط الهجوم الحوثي وكبّدت المليشيا خسائر مادية وبشرية.



يأتي ذلك ضمت خروقات الحوثيين المستمرة للهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن منذ مطلع أبريل الماضي.



وأمس السبت، أعلن الجيش الوطني إحباط عملية تسلل نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على مواقعه شرقي مدينة تعز.

