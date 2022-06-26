رئيس الوزراء ينعي استشهاد العميد عبدالرزاق البقماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ببالغ الحزن وعظيم المواساة استشهاد العميد عبدالرزاق محمد البقماء، الذي اغتالته أيادي الغدر والإرهاب في كمين مسلح بمدينة مأرب.



وأشاد الدكتور معين عبدالملك، في اتصالات أجراها مع عدد من أقارب الشهيد، بالأدوار الوطنية والنضالية للعميد البقماء، وما جسده خلال مسيرته من نموذج للشجاعة في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.. مشيراً إلى ان رحيله خسارة كبيرة للوطن.

وعبر رئيس الوزراء، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد البقماء ومحبيه ورفاقه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.