شرطة تعز تعلن ضبط متهمَين أثناء قيامهما ببيع وترويج المخدرات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، اليوم السبت، تمكنها من ضبط شخصين أثناء قيامهما ببيع وترويج مادة الحشيش المخدر.

ونقل مركز "الإعلام الأمني" عن مصدر أمني قوله، إن "العملية تمت بقيادة نائب مدير المخدرات حيث تم ضبط كمية تقدر "بثلاثين جرام" بحوزة المضبوطَين اللذين تم حجزهما؛ لإستكمال الإجراءات القانونية لإحالة القضية إلى الجهات المختصة".

يأتي هذا بالتزامن مع احتفالات بلادنا باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يصادف الـ 26 من يونيو من كل عام.

وأدت الحرب إلى انتشار المخدرات والحشيش في عدد من المحافظات اليمنية، وسط اتهامات حكومية للمليشيا التي تقف وراء اغراق الأسواق بهذه المادة، لأجل تسهيل استقطاب الشباب وزجهم في معاركة ضد اليمنيين.

