واجهة سياحية على بحر العرب.. افتتاح المرحلة الأولى من مشروع منتجع قنا في شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - جرى اليوم السبت، افتتاح المرحلة الأولى من مشروع منتجع قنا السياحي في بئر علي بمديرية رضوم بمحافظة شبوة الساحلية جنوب شرقي اليمن.



ويقام المشروع التابع لمجموعة شركات شواطئ عدن للاستثمار، على مساحة 250 ألف متر مربع وتبلغ تكلفة إنجازها 3 مليون و 500 ألف دولار.



وخلال الافتتاح قال وكيل محافظة شبوة، علي الكندي إن المنتجع يمثل واجهة سياحية متميزة في المحافظة وواحداً من أبرز الأماكن السياحية في البلاد نظرا لما يتمتع به من عوامل جذب طبيعية.



وأكد أن هذه المنتجع يمثل فرصة واعدة للاستثمار وسيرفد الاقتصاد المحلي وسيساهم في أنعاش الاقتصاد المحلي بالمحافظة التي عانت طويلا بالرغم من توفر الأماكن الجميلة.



بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركات شواطئ عدن للاستثمار أحمد هادي القميشي، إن المشروع يتكون من ثلاث مراحل، تتضمن الأولى 12 مبنى فندقيا و32 شاليها سياحيا، و 12 فيلا شاطئية.



كما تضم شبكة طرق داخلية ومساحات خضراء وألعاب للأطفال ومحلات للتسوق، وقوارب للرحلات البحرية، وميدان لركوب الخيل والجمال وملاعب لكرة القدم وملاعب للأطفال.





ودعا وكيل محافظة شبوة الكندي، رجال المال والأعمال للقيام بواجبهم الوطني والاستثمار في المحافظة للمساهمة الفاعلة لتنمية الاقتصاد الوطني.



وأشار القميشي، إلى أن المشروع يعتبر من أبرز وأكبر المشاريع الاستثمارية والسياحية على مستوى الوطن وجرى تصميمه وفقا لأرقى المواصفات السياحية.



وأوضح أن المرحلتين الثانية والثالثة ستشمل مدينة ألعاب مائية متكاملة، ودواوين جلسات شاطئية، ومنطقة تجارية متعددة المباني والنشاطات، ومسابح للأطفال والشباب، وثلاثة مسابح أخرى للعائلات ونادي صحي.



كما ستشمل بناء عشر فلل وشاليهات شاطئية لرجال الأعمال وكبار الشخصيات، وفندق أربعة نجوم، وصالة مؤتمرات، ومهبط لطائرة عمودية، ونادي للغوص وممر مشاه لجزيرة الحلانية.



وأكد وكلاء محافظة شبوة خلال الافتتاح، على أهمية المشروع السياحي والنوعي وموقعه البحري الهام، في المساهمة بالتنمية السياحية في شبوة وشواطئها.



وفي أغسطس عام 2020 دشن محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو العمل في منتجع قنا كأول مشروع من هذا النوع، ضمن توجهه لجذب الاستثمارات وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال في المحافظة الواقعة على بحر العرب.

