نادي القضاة بصنعاء يدعو للدفاع عن استقلال القضاء ومواجهة محمد علي الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا نادي القضاة اليمني في صنعاء، السبت، أعضاء النادي والمحاكم والنيابات في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي إلى التوحد للدفاع عن استقلال القضاء.



وأكد نادي القضاة في بيان مقتضب، مساء اليوم "على التماسك التام للقضاة ومواجهة من يحاول تجاوز مكتسبات السلطة القضائية، وسعيه الدائم للحفاظ على استقلال القضاء وخدمة رجاله".



وقال البيان الذي نشر بالصفحة الرسمية للنادي على "الفيسبوك"، إن "مجلس القضاء الأعلى (الخاضع للعصابة الحوثية) تراجع عن تأييد قرار محمد علي الحوثي بفتح لجان محاكمة للقضاة في نفس محاكمهم".



وأضاف إن "النادي انتزع تأكيدا من مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بأن طريقة محاسبة القضاة على تجاوزاتهم لا تكون إلا عبر التفتيش القضائي دون غيره".



والخميس الماضي، أدان لقاء تشاوريا نظمه منتدى قاضيات اليمن في صنعاء، بحضور عدد من القضاة، "انتهاك مبدأ استقلال القضاء الذي يقوم به بعض القادة الحوثيين".



وكان القيادي في المليشيا محمد علي الحوثي أسس الأسبوع الماضي، لجان محاكمة للقضاة بديلة عن هيئة التفتيش القضائي، رفضها معظم القضاة في المحافظات التي تسيطر عليها العصابة الحوثية التابعة لإيران.

