المرجعية الحوثية "يحيى الديلمي" يشن هجوما حادا على عبدالملك الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - شن المرجعية الحوثية يحيى بن حسين الديلمي هجوما حادا على زعيم العصابة، عبدالملك الحوثي وجماعته المدعومة من إيران في اليمن.



وقال الديلمي في خطبة له نشرها الجمعة في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان استسقوا بالعدل بأن على جماعة الحوثي أن تتقبل النقد، "استسقوا بأن تكونوا قابلين للنقد".



وأضاف الديلمي الذي تربطه علاقات وثيقة بإيران في خطبته الموجهة ضد الحوثي، اتقوا الظلم، في إشارة واضحة لتزايد الطغيان الحوثي.



وواصل الديلمي هجومه على الجماعة الحوثية بالقول إن "قيادات جماعة الحوثي تقضي كل وقتها بالسيطرة على المؤسسات الحكومية ونهب المال العام".



وأشار بطريقة غير مباشرة إلى الحوثي قائلا: "من كان يسب ويشتم النظام السابق، مارسوا ما كانوا ينتقدونه".



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وتابع الديلمي في خطبته، "لا هم لها سوى أن يسير الناس خلف قائد الجماعة غير مبالين بجائع ولا مريض ولا محتاج ولا فقير".



وأكد أن سياسة الجماعة الحوثية تقوم على منع الناس حتى من الكلام وأنها تسلبهم هذا الحق، واصفا المليشيا الحوثية بالظلم والاستبداد، وأنها لا تعتبر الناس في مناطق سيطرتها من فصيلة البشر.



وفي أحدث خطاب لعبدالملك الحوثي الأربعاء ظهرت مؤشرات قلق العصابة الحوثية من احتمالات حدوث انتفاضة شعبية كبيرة ضدها في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك بعد ارتفاع الأصوات المطالبة بصرف رواتب الموظفين.

