رئيس الوزراء يهنئ نظيره الصومالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى حمزه عبده بري بمناسبة تعيينه ونيله الثقة رئيسًا لوزراء جمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة .



وعبّر الدكتور معين عبدالملك، عن تهانيه لنظيره الصومالي بنيله الثقة لقيادة الحكومة الجديدة، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح ولجمهورية وشعب الصومال الامن والاستقرار ومزيدا من التطور والازدهار.. منوها بعمق ومتانة العلاقات الأخوية بين اليمن والصومال والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

ونوه رئيس الوزراء، بمتانة العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص الكامل على العمل لتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من الامن والاستقرار في المنطقة والعالم.