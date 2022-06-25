المملكة السعودية تمد مشروع إزالة الألغام في بلادنا بـ 33 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الخميس، تمديد مشروع لنزع الألغام في اليمن عاماً إضافياً بكلفة 33.292 مليون دولار، للعام الخامس على التوالي.



وقال المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على المركز عبد الله الربيعة، إن مشروع "مسام" تمكن منذ منتصف 2018، من نزع نحو 346570 لغماً وقذيفة المتنوعة "زرعتها جماعة الحوثيين في مناطق الصراع في اليمن بطريقة عشوائية غير مسبوقة وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن وغير ذلك من أعمال مهددة للأمن والحياة" وفق وكالة الأنباء السعودية.

وتسببت الألغام في حصد أرواح آلاف اليمنيين وإصابة عشرات الآلاف بإصابات خطيرة وبتر للأعضاء.

وقال مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن في 4 أبريل(نيسان) الماضي، إن "1800 مدني لقوا حتفهم أو أصيبوا، بينهم 689 امرأة وطفلاً بسبب ألغام⁩ وذخائر لم تنفجر في عدد من محافظات اليمن في 4 أعوام".

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر زرع للألغام الأرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتتهم الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين بزرع أكثر من مليون لغم في محافظات اليمن منذ بداية الحرب فيما ينفي الحوثيون تلك الاتهامات.