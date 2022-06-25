الزُبيدي يدشن عمل اللجنة العسكرية العُليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المُسلحة الجنوبية، نائب رئيس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، في العاصمة عدن، عمل اللجنة العسكرية العُليا.



وفي مستهل التدشين، أشاد الزُبيدي بالجهود الكبيرة التي بذلتها رئاسة اللجنة في إنجاز وتشكيل اللجان والفرق المتخصصة، مشيرا إلى أن هناك آمالا كبيرة معقودة على هذه اللجنة والفرق التابعة لها، لحلحلة العديد من القضايا الشائكة في الجانب العسكري.

وشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز حالة الانضباط والالتزام خلال المرحلة القادمة، مؤكدا دعم القيادة السياسية الكامل لقيادة اللجنة ولجانها المتخصصة لإنجاز المهام الوطنية المُناطة بها.

وكان اللواء هيثم قاسم طاهر رئيس اللجنة العسكرية العليا، قد ألقى كلمة قدم في مستهلها الشكر للرئيس الزُبيدي على تدشين عمل اللجنة، والدعم اللامحدود الذي قدمه مجلس القيادة الرئاسي، لقيادة اللجنة لتدشين عملها في وقت قياسي.

واستعرض اللواء هيثم قاسم خلال التدشين، الذي حضره العميد حسين الهيال مقرر اللجنة، أسماء أعضاء اللجان والفرق المتخصصة في المجالات العسكرية، لافتا إلى أن هناك لجنة تحضيرية ستتولى مهمة تحديد مهام وبرامج وخطط اللجان والفرق المتخصصة، وستعمل على توفير المعلومات والوثائق المطلوبة لبدء عملها على الأرض.

وأكد اللواء هيثم قاسم أن قيادة اللجنة تدرك أن أمامها مهمة واستثنائية، وستعمل على توفير المناخ الملائم لكل الفرق واللجان، والتعاطي معها بشكل إيجابي بمايضمن إنجاز خططها ومهامها وبرامجها على أكمل وجه.