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السفير ياسين يناقش مع مسؤول فرنسي تطورات الاوضاع في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

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ناقش سفير اليمن لدى باريس الدكتور رياض ياسين، امس مع نائب رئيس دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية ايمانويل سوكيه، تطورات الاوضاع في بلادنا.

 

واستعرض السفير ياسين، الجهود والتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لانجاح الهدنة ودعم الجهود الدولية لانهاء الحرب..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية لم تقدم أي تنازلات وتواصل تعنتها وحصارها للمدنيين في تعز وتضاعف من معاناتهم.

 

من جانبه، عبر المسؤول الفرنسي، عن دعم بلاده للجهود التي يبذلها المبعوث الاممي..مؤكداً التزامهم بممارسة مزيداً من الضغط على الحوثيين للتجاوب مع المطالبة الشعبية والدولية لرفع الحصار عن تعز وفتح الطرقات للتخفيف من معاناة المواطنين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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