الزُبيدي يوجه حكومة المناصفة بسرعة إنجاز مصفوفة المشاريع العاجلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وجّه عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حكومة المناصفة بسرعة إنجاز مصفوفة المشاريع المتعلقة بالاحتياجات والأولويات العاجلة في العاصمة عدن والمحافظات المُحررة، لاستيعاب التعهدات المقدمة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وشدد خلال ترؤسه اليوم السبت، اجتماعا ضم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس في قصر معاشيق، على ضرورة إعداد مصفوفة المشاريع وفقا للأولويات العاجلة لتنمية العاصمة عدن واستعادة الخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر، لتحقيق الأمن الغذائي، وتنمية سُبل المعيشة والتعافي الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار.

واطّلع في الاجتماع، من رئيس الحكومة على الجهود المبذولة لإعادة تأهيل البُنية التحتية في العاصمة عدن، وخطتها للبدء في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مجال توليد الطاقة بالغاز، وتأهيل وصيانة الطرق، وفي مقدمتها الطريق البحري الرابط بين مديرتي خورمكسر والمنصورة، ودوارات الغزل والنسيج، وكالتكس، والقاهرة.

كما اطّلع كذلك، على الإجراءات التي أنجزتها الحكومة لاستيعاب الوديعة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق النقد العربي، مشددا على سرعة استكمالها لما لها من أهمية في استقرار قيمة العملة المحلية، وخلق الانتعاشة الاقتصادية.