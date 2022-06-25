ندوة حقوقية تكشف عن اعتقال المليشيات الحوثية اكثر من 1700 امرأة يمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت ندوة حقوقية نظمتها الرابطة الانسانية للحقوق على هامش انعقاد الدورة الـ 50 لمجلس حقوق الانسان، ان مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً اعتقلت 1714 امرأة يمنية خلال الفترة من 2014م وحتى 2022م.



واستعرضت رئيس منظمة العمل لحقوق الانسان واللاجئين ليلى خليل في الندوة، اوضاع النساء باليمن خلال فترة الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً منذ انقلابها على الشرعية في اليمن في العام 2014م وماتعرضت له المرأة اليمنية من اعتقالات تعسفية واخفاء قسري وتعذيب والعديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية.

وتطرقت رئيس منظمة بروكن تشير الدكتورة اروى الخطابي، الى انتهاكات حقوق المرأة من قبل الميلشيات الحوثية كإمتداد الامامة..مشيرة الى ان المليشيات الحوثية حرمت المراة من كافة الحقوق كالتعليم والصحة والوظيفة والمشاركة العامة وتراجعت كل الحقوق والمكتسبات التي حققتها النساء خلال الخمسين عام من عمر الجمهورية.

فيما اشارت رئيس تحالف نساء من اجل السلام في اليمن نورة الجروي، الى التعذيب المادي والمعنوي للنساء في سجون الميليشيات الحوثية..موضحة بأن عدد المعتقلات في سجون المليشيات الحوثية 1714 امرأة، بينهن 504 معتقلات في السجن المركزي في صنعاء و 291 إخفاء قسري في سجون سرية..مشيرة الى ان المليشيات اصدرت 193 احكاماً غير قانونية ضد النساء بتهم التجسس وشبكات الدعارة والحرب الناعمة.

ولفتت الجروي، الى ممارسات المليشيات الحوثية ضد المعتقلات النساء من خلال التعذيب الجسدي والضرب بالعصي، و الاسلاك الكهربائية، والصعق الكهربائي، وإيقاف التنفس بالخنق، والإهانة، و التعذيب اللفظي والتحقير، و الصفع، والاجبار على الاعتراف بتهم لم ترتكب..مشيرة الى حالات الاحكام الصادرة من قبل المليشيات بالاعدام ضد أسماء العميسي وتم تخفيف حكم الإعدام إلى 15 سنة، وزعفران زايد (الإعدام مع التعزير ) وحنان الشاحذي، والطاف المطري ، ودانه علي، واسمهان اليمني.

وتحدثت الباحثة القانونية والمدربة الحقوقية ليزا البدوي، عن دور المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في مساندة حقوق المرأة في اليمن ..مستعرضة حقوق المرأة سياسياً ما بين النص القانوني والتطبيق في الواقع والقرارات الأممية.

وشددت البدوي، ضرورة التركيز على العمل على القاعدة الجماهرية في تحسين ظروف الناس وذلك برفع الوعي والاهتمام بالتعليم والصحي وتحسين المستوى المعيشي والوجود الحقيقي لأدوار كل من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات واللجان الوطنية المعنية، وزيادة التحاق النساء بالتعليم وتحديد نسبة تسربهن من التعليم الاساسي والتعليم العالي، وتحسين وضع النساء بتوفير فرص التدريب والتقدم وتامين الموارد المالية لهن.

وطالبت الندوة، مليشيات الحوثي بالافراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية و السرية و المحتجزات في اقسام الشرطة و البحث الجنائي و الامن السياسي بصنعاء و ذمار و قلعة رداع، والإفصاح عن أماكن النساء المعتقلات و المخفيات قسراً و الافراج عنهن فوراً، ووقف كافة ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة..داعية المجتمع الدولي الضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراح النساء المعتقلات و المخفيات فورا دون قيد او شرط، ووقف كافة الانتهاكات بحق النساء وإدراج مليشيات الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لتورطها بارتكاب جرائم و انتهاكات جسيمة ضد النساء و الأطفال.