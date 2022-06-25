كانا يبحثان عن كنز مزعوم.. استمرار عمليات التنقيب للبحث عن مفقودين في مغارة شرقي تعز

يواصل عشرات المواطنين، السبت، عمليات التنقيب بأدوات تقليدية في محاولة إنقاذ شخصين أطبق عليهما انهيار صخري داخل كهف، منذ يوم الخميس، في مديرية ماوية شرقي تعز، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال الصحفي سامي نعمان المنحدر من ذات المديرية، إن انهياراً صخرياً أطبق على مواطنين اثنين، أثناء حفرهما في كهف للتنقيب عن كنز مزعوم يوم الخميس، في أحد الجبال العالية بالمديرية.



وحسب النعمان فإن الموطنين الذين أطبق عليهم الكهف هما: (حسن علي بن علي الزهري، وعبدالله حسن العطاب)، وينحدران من منطقة حُبُر بالمديرية ذاتها.



وأضاف أن مصير الرجلين ما يزال مجهولاً حتى اللحظة، كما أن الخطر ما يزال ماثلاً ومحدقاً بعشرات المواطنين الذين يعملون بأيديهم ويواصلون الليل بالنهار متشبثين بأمل العثور عليهما أحياء، بعد مرور أكثر من ٢٤ ساعة على الحادثة.



ودفعت الحرب وماتبعها من أزمات انسانية وارتفاع في معدلات البطالة والفقر، كثير من المواطنين إلى البحث عن كنوز مزعومة بغية الحصول على مصدر مالي.

