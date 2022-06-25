بلادنا تشارك في اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت أمس اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية في بروكسيل بمشاركة يمنية برئاسة عبدالحكيم القباطي رئيس مصلحة الجمارك.



وقال القباطي إن مشاركة اليمن في الاجتماعات تأتي في وضع صعب يمر به العالم ، بخاصة فيما يتعلق بإمدادات الغذاء والطاقة والتبادل البيني لها ومختلف السلع والمنتجات، والذي تلعب فيه سلطات الجمارك في العالم حلقة أساسية ومهمة..وتأتي هذه المشاركة إدراكا لأهمية الجمارك في تسهيل حركة استيراد وتصدير السلع والخدمات بخاصة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن وسعيا للاستفادة قدر الإمكان من فرص الدعم والتأهيل التي تقدمها الدول ومنظمة الجمارك العالمية في هذا المجال.

ومن المقرر أن يعقد رئيس مصلحة الجمارك على هامش الاجتماعات عدد من اللقاءات مع بعض من نظرائه رؤساء الجمارك في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الجمركية الثنائية ورفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين مصلحة الجمارك اليمنية ونظيرتها فى تلك الدول.