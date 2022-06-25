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بدء صرف المستحقات المالية للطلاب المبتعثين للدراسة في روسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المستشار الثقافي في السفارة اليمنية في موسكو الدكتور انور الصبيحي، عن بدء صرف المستحقات المالية للربع الثاني ٢٠٢١م للطلاب المبتعثين للدراسة في روسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة.

واوضح الصبيحي، بأن تأخر صرف المساعدة المالية للربع الثاني ٢٠٢١م كانت لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة والملحقية.،مشيراً الى قرب موعد صرف الربع الثالث للعام ٢٠٢١م وذلك بعد استكمال اجراءات صرف الربع الثاني ٢٠٢١م.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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