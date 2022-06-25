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حضرموت.. احتجاجات بالشحر تنديداً بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي

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المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة الشحر، بساحل محافظة حضرموت "شرقي اليمن"، الليلة الماضية، موجة احتجاجات تنديداً بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
 
وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن عدداً من المحتجين قاموا بإغلاق الشوارع الرئيسية بإشعال اطارات المركبات.
 
ودخلت أمس الجمعة، مدينة الشحر وغيل باوزير والحامي في دوامة إطفاء عام، بعد نفاذ الوقود في محطة الشحر، الأمر الذي ساهم في مضاعفة المشكلة ولجوء المواطنين للشارع، في ظل غياب دور الدولة والسلطة المحلية.
 
وتشهد مديريات أخرى بساحل حضرموت، احتجاجات مماثلة نتيجة لتردي خدمة التيار الكهربائي.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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