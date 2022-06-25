مركز الاطراف الصناعية بمأرب يقدم 6 الاف خدمة لـ 1225 مستفيدا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بلغت الخدمات العلاجية التي قدمها مركز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بهيئة مستشفى مارب العام خلال الاشهر (مارس،ابريل، مايو)، 6361 خدمة شملت صناعة اطراف علوية وسفلية لفاقدي احد او اكثر من طرف، اعادة تأهيل وصيانة لاطراف صناعية مصنوعة من مراحل سابقة، العلاج الطبيعي الفيزيائي.



وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة 1225 مريضا شكل النازحون منهم نسبة 88في المائة، في اطار المرحلة السابعة من تمويل التشغيل للمركز المقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، والتي تنتهي في مارس 2023م.

واوضح تقرير إحصائي صادر عن مركز الأطراف ، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بان المركز تمكن خلال الاشهر الثلاثة من صناعة 109طرف صناعي حديث علوي وسفلي لفاقدي الاطراف، من اصل 500 طرف مستهدف صناعته خلال المرحلة السابعة من التشغيل التي بدأت مطلع مارس الماضي وتستمر عاما كاملا، كما بلغت الاطراف التي تم اعادة صيانتها وتأهيليها 149 طرفا صناعيا صنعت خلال المراحل السابقة من اصل 500 طرف مستهدف اعادة صيانته وتأهيله خلال المرحلة.

وبين التقرير استفادة 545 من مرضى البتر استفادوا من خدمات قسم العلاج الطبيعي والفيزيائي في نفس الفترة من اصل 3600 مستهدفا من مرضى البتر للاطراف.