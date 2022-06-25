دعم سعودي بـ 2.5 مليون دولار لتقديم خدمات الصحة الإنجابية لنحو 350 ألفاً من النساء والفتيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منحة بقيمة 2.5 مليون دولار، عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان، لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، خلال الأشهر الستة القادمة، لنحو 350 ألفاً من النساء والفتيات الأشد ضعفا في اليمن.



وقال بيان صحفي صادر عن الصندوق الأممي للسكان وفقا لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ستساهم هذه المنحة في زيادة وصول النساء والفتيات لخدمات الرعاية الصحية الإنجابية من خلال دعم 15 مرفقاً صحياً و 50 قابلة في المحافظات الواقعة جنوب البلاد، كما ستساهم هذه المنحة بحصول النساء الحوامل على ولادات آمنة، ومعالجة أي مضاعفات متعلقة بالصحة الإنجابية كناسور الولادة".

وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى احتياجه وبشكل عاجل لنحو 87 مليون دولار، خلال الأشهر الستة القادمة، لتمويل استجابته الإنسانية المنقذة للحياة في مجال الصحة الإنجابية والحماية للنساء والفتيات المتأثرات، كونه نحو 8.1 مليون من النساء والفتيات في سن الإنجاب في اليمن بحاجة إلى المساعدة للوصول لخدمات الصحة الإنجابية، حيث أنه من بين كل 5 مرافق صحية تعمل، هناك مرفق صحي واحد يقدم خدمات الأمومة والطفولة، وذلك بسبب النقص الحاد في الإمدادات والأدوية الطبية والطواقم المتخصصة.

كما قال المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية الدكتور لؤي شبانه "مع استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن للعام الثامن، تتفاقم باستمرار أوضاع النساء والفتيات وتزداد المخاطر خاصة لمن هن في سن الإنجاب" .. مشيدا بدعم مركز الملك سلمان لتقديم خدمات الحماية والصحة الإنجابية للنساء والفتيات .. لافتا إلى إسهام ذلك الدعم بوصول الخدمات الصحية لآلاف النساء والفتيات منذ العام 2015.