وزير الخارجية يترأس الاجتماع الدوري السابع لرؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية في اوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امس، الاجتماع الدوري السابع لرؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية في اوروبا.



واستعرض بن مبارك في الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور وزيرا المالية سالم بن بريك والصناعة والتجارة محمد الاشول، مستجدات الاوضاع في بلادنا لاسيما الجهود التي تبذلها القيادة والحكومة اليمنية من اجل مواجهة التحديات العديدة الراهنة والاستحقاقات العاجلة وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والخدماتي وقضايا الأمن الغذائي، بالاضافة الى التحرك السياسي والدبلوماسي من اجل حشد الدعم و تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف للمساهمة في التخفيف من حدة الاوضاع الاقتصادية ومواجهة تحديات الامن الغذائي .

كما ناقش اللقاء، انشطة التحرك الدبلوماسي للسفارات اليمنية في أوروبا والفعاليات التي يتم التحضير لها في هذا الصدد.