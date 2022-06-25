الكويت تؤكد التزامها بمواصلة تقديم الدعم الانساني لبلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت دولة الكويت، التزامها القوي بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة لبلادنا جرّاء تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العالم.



وجدد القائم بأعمال نائب مدير إدارة العلميات لشؤون الدول العربية بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية غازي المطوع، خلال الاجتماع الإنساني الرابع لكبار المسؤولين بشأن اليمن الذي عُقد الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسل بدعوة من الاتحاد الأوروبي والسويد، مواصلة الصندوق الوفاء بالتزاماته تجاه مختلف المشاريع.

وقال وفقاً لوكالة الانباء الكويتية (كونا) " إن الدعم المتسق والمستمر مهمة لن نتخلى عنها ويجب أن تبقى حاضرة طالما الحاجة بين النساء والأطفال قائمة، وأن هذا الاجتماع الرابع يؤكد أن القضايا الإنسانية في اليمن تحظى دوما بالأولوية، لكن هذا يعني أيضا استمرار الحاجة لتحسين جودة المساعدات سواء كانت بمكافحة الكوليرا أو الحد من المجاعة أو تقديم اللقاحات أو برامج التعليم".

واضاف المطوع "يجب أن نظل دوماً متفائلين بأن اليمنيين سيعيشون عاجلاً أم آجلاً حياة أفضل ومزدهرة، والأمل خيارنا الوحيد فلنعترف جميعاً بمسؤولياتنا تجاه قيمنا الإنسانية، فمعاً يمكن أن نحدث فرقا".

وأشار المطوع، إلى توقيع الصندوق الكويتي خلال الفترة الأخيرة خمس اتفاقيات لمشروعات مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة .. مشددا ًعلى مواصلة الصندوق الكويتي دعمه لليمن والوصول إلى المحتاجين في مختلف المحافظات.