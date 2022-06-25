انفجار يستهدف حافلة تُقل حجاجًا شرق أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يونيو 2022

متابعات

استهدف انفجار، اليوم الجمعة، حافلة نقل جماعي للحجاج اليمنيين بمديرية مودية شرق محافظة أبين جنوب اليمن، اليوم الجمعة، فيما تضاربت الأنباء بشأن طبيعته، دون وقوع خسائر بشرية.



وقالت مصادر محلية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار كان ناجمًا عن عبوّة ناسفة، زرعها مجهولون على جانب الطريق العام الرئيس بالمديرية، قبل أن تنفجر أثناء مرور حافلة نقل جماعي، تقل حجاجًا يمنيين كانوا في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج.

وأكد إبراهيم أن الأضرار التي خلّفها الانفجار كانت خفيفة جدًا، إذ تعرّض عدد من ركاب الحافلة لإصابات طفيفة، إضافة إلى تعرض الحافلة التي تقلّهم لأضرار سطحية في زجاج النوافذ وأضرار في بدن الحافلة.

وأشار المسؤول المحلي إلى أن الفرق الأمنية باشرت مهامها بالنزول إلى موقع الحادث، لجمع الاستدلالات والبدء في التحقيقات.