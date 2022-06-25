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انفجار يستهدف حافلة تُقل حجاجًا شرق أبين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار يستهدف حافلة تُقل حجاجًا شرق أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يونيو 2022

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استهدف انفجار، اليوم الجمعة، حافلة نقل جماعي للحجاج اليمنيين بمديرية مودية شرق محافظة أبين جنوب اليمن، اليوم الجمعة، فيما تضاربت الأنباء بشأن طبيعته، دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت مصادر محلية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار كان ناجمًا عن عبوّة ناسفة، زرعها مجهولون على جانب الطريق العام الرئيس بالمديرية، قبل أن تنفجر أثناء مرور حافلة نقل جماعي، تقل حجاجًا يمنيين كانوا في طريقهم إلى المملكة العربية ، لأداء فريضة الحج.

 

وأكد إبراهيم أن الأضرار التي خلّفها الانفجار كانت خفيفة جدًا، إذ تعرّض عدد من ركاب الحافلة لإصابات طفيفة، إضافة إلى تعرض الحافلة التي تقلّهم لأضرار سطحية في زجاج النوافذ وأضرار في بدن الحافلة.

 

وأشار المسؤول المحلي إلى أن الفرق الأمنية باشرت مهامها بالنزول إلى موقع الحادث، لجمع الاستدلالات والبدء في التحقيقات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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