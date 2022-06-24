الماس يوقع على عقد تنفيذ صيانة وإعادة تأهيل طريق العبر-عتق في شبوة

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يزيد بن سلمان - شبوة -

وقع المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن على عقد تنفيذ صيانة وإعادة تأهيل طريق العبر-عتق في شبوة.

وقام الماس بالتوقيع مع المؤسسة العامة للطرق والجسور كجهة منفذة للمشروع بتمويل حكومي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بحضور المهندس سعيد محسن عاطف مدير عام المشاريع بالمؤسسة العامة للطرق والجسور.

وقال المهندس عوض ديمان مدير عام فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بشبوة أن توقيع صيانة هذا المشروع يعد إنجاز يضاف للانجازات التي يقوم بها صندوق صيانة الطرق والجسور في عدن.

وتوجه ديمان بالشكر لمعالي وزير الأشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق على كل الجهود المبذولة التي تحققت وحصرهم الدائم والمستمر للحفاظ على شبكة الطرق في محافظة شبوة

الجدير بالذكر أن صيانة وإعادة تأهيل خط عتق العبر يأتي ضمن المشاريع التي يمولها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن في المحافظة بدءاً من مشروع إزاحة الرمال بخط عتق العبر وخط عين بامعبد شبوة وايضا خط رضوم حضرموت وصيانة الحفائر بخط بيحان عتق.

حضر التوقيع المهندس وليد الساحمي وكيل مساعد بوزارة الأشغال العامة والمهندس حسين الخليفي مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بمحافظة شبوة.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.