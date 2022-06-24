لأول مرة.. "القُضاة في صنعاء" يخرجون عن صمتهم ويعلنون رفض تدخلات ميلشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - رفض اجتماع كبير للقضاة في صنعاء، يوم الخميس، تدخلات القيادي الحوثي محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين بسير عمل المحاكم.

وقال بيان صادر عن اللقاء التشاوري المنعقد الخميس في صنعاء، نظمه منتدى قاضيات اليمن، بحضور عدد من القضاة إنهم يدينون انتهاك مبدأ استقلال القضاء الذي يقوم به بعض القادة الحوثيين.

وأضاف البيان الذي حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، أن "القضاة يرفضون مطلقا أي انتهاك لاستقلالية القضاء وتمسكهم بالمادة 149 من الدستور".

كما أعلن القضاة رفضهم المطلق للمنظومة العدلية التابعة لمحمد علي الحوثي التي تتدخل في عمل المحاكم.

كما دعا القضاة مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي إلى رفض التجاوب مع توجيهات محمد علي ومنظومته العدلية.

وطالب بيان المجتمعين إلى إلغاء كل انتهاكات المنظومة العدلية بما فيها لجان الشكاوى بالقضاة.

وشدد القضاة على ضرورة صرف مرتباتهم بانتظام والعاملين معهم في المحاكم بجميع المحافظات.

وختم بيان اللقاء التشاوري للقضاة دعوته جميع القضاة في المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي بعقد لقاءات تشاورية مكثفة لمواجهة الانتهاكات التي يتعرضون لها في مرتباتهم وأعمالهم .

