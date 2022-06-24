شرطة تعز تعلن إجراء تغييرات جديدة في المنظومة الأمنية بالمحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - اصدر مدير عام الشرطة بمحافظة تعز العميد منصور عبد الرب الأكحلي، اليوم الخميس، عددًا من القرارات الإدارية تضمنت تغيير وتعيين عددًا من مدراء أقسام الشرطة بالمحافظة.

وقال مركز الإعلام الأمني بالمحافظة، إن هذه القرارات "تأتي في إطار التدوير الوظيفي الذي تجريه شرطة تعز وفقا للخطة العامة لشرطة المحافظة؛ بهدف الارتقاء بالعمل الأمني وتحسين الأداء، ولما تقتضيه مصلحة العمل الأمني".

ونصت القرارات على تعيين كلاً من:

1- النقيب/ مازن عبدالحكيم مهيوب ناجي نائبا لمدير شرطة مديرية المعافر نائبا لقائد المنطقة الأمنية.

2- النقيب/ رياض محمد قاسم الجباري نائب ثاني لمدير شرطة مديرية جبل حبشي.

3- النقيب/ وجدي هزاع حسن مهيوب الراشدي مديرا لقسم شرطة الشهيد الحكيمي.



4- النقيب/ معاذ مارش قائد قاسم المخلافي مديرا لقسم شرطة ١١ فبراير.

5- النقيب/ مأمون القيسي مديرا لقسم شرطة عصيفرة.

6- النقيب/ مصطفى السبئي مديرا لقسم شرطة الذيفاني.

7- النقيب/ ذاكر اليوسفي مديرا لقسم شرطة صينة.



8- النقيب/ مروان عبدالله علي قاسم السيد نائبا لمدير قسم شرطة السواني.



9- النقيب/ عمر علي ثابت سعيد الردفاني نائبا لمدير قسم شرطة باب موسى.



10- النقيب/عارف عبدالوهاب عبداللطيف نائبا لضابط الأمن والنظام.

كما نصت القرارات الصادرة بإدارة عام شرطة محافظة تعز، على العمل بها من تاريخ صدورها، اليوم الخميس، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢.