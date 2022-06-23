اللواء طاهر: اللجنة العسكرية قطعت شوطا كبيرا في بناء هيكلها الإداري وإعداد الآليات المنظمة لعملها

المنامة - ياسر ابراهيم - قال رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا في اليمن، اللواء هيثم قاسم طاهر، الخميس، إن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في بناء هيكلها الإداري وتشكيل فرق الاختصاص.



وجاء ذلك خلال لقاء مع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور مقرر اللجنة العسكرية والأمنية العُليا العميد حسين الهيال وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأطلع رئيس اللجنة، الزبيدي على ما تم إنجازه في جانب تشكيل الفرق المنبثقة عن اللجنة واختصاص كل منها، وتوزيع المهام في إطار اللجنة، والخطط والآليات المنظمة لعملها.



وأكد طاهر أن "اللجنة قطعت شوطا كبيرا في بناء هيكلها الإداري، وإعداد الخطط والآليات المنظمة لعملها وتشكيل فرق الاختصاص".



من جانبه، شدد اللواء الزبيدي على "أهمية بدء اللجنة العسكرية والأمنية مزاولة أعمالها في أسرع وقت ممكن، وإنجاز المهام المُناطة بها في ترتيب وتنظيم القوات العسكرية".



وفي أواخر مايو الماضي، أقر مجلس القيادة الرئاسي، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.

وتتكون اللجنة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال عضوا مقررا.



وشكلت اللجنة العسكرية والأمنية بموجب المادة (5) من إعلان نقل السلطة، والذي ينص على تحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام وجميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية.

