أبين.. اتفاق بين قوات الشرطة والحزام الأمني على خوض معركة مشتركة ضد الإرهاب

المنامة - ياسر ابراهيم - اتفقت قوات الأمن الحكومية وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، الخميس، على خوض معركة مشتركة واحدة ضد العناصر الإرهابية في محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن مقر قيادة ألوية العمالقة لحفظ السلام في محافظة أبين استضاف قيادات عسكرية وأمنية من قوات الشرعية وقيادات الحزام الأمني بمحافظة أبين التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.



وضم اللقاء محافظ أبين أبو بكر حسين، ومدير الشرطة أبو مشعل الكازمي وقائد قوات الأمن الخاص العميد محمد العوبان، والعميد الركن سند الرهوة قائد اللواء الأول حماية رئاسية، ومن قوات الانتقالي قائد الحزام الأمني في أبين العقيد عبداللطيف السيد، وقائد مكافحة الإرهاب العقيد عبدالرحمن الشنيني.



وجرى خلال اللقاء مناقشة عملية التنسيق الأمني المشترك في المحافظة بين الحزام الأمني وإدارة أمن أبين والتصدي للعناصر الإرهابية وتنظيم القاعدة التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.



وقال مصدر مطلع لـ"يمن شباب نت"، إن اللقاء قضى أن يقود مدير شرطة أبين العميد أبو مشعل الكازمي القوات المشتركة من الشرطة والحزام الأمني في المعركة المقبلة ضد الإرهاب.



والثلاثاء تعرضت دورية عسكرية لهجوم مسلح من قبل عناصر إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، في مديرية أحور نتج عنها مقتل وإصابة عدد من الجنود.





بدورها، رحبت القيادة العامة للحزام الأمني في عدن بالدعوة التي أطلقها الكازمي لخوض معركة مشتركة ضد الإرهاب، بعد أربع سنوات من احتراب الطرفين في محافظة أبين.

وفي وقت سابق أعلنت شرطة محافظة أبين، عزمها إطلاق عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم القاعدة في كامل المحافظة ودعت رجال القبائل والمواطنين لمساندة أبطال الجيش والأمن في العملية المرتقبة.



إلى ذلك أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد ألوية العمالقة عبد الرحمن المحرمي بهذا اللقاء والاصطفاف الأخوي وتوحيد الجهود لتأمين محافظة أبين وترسيخ الأمن والاستقرار، وفق المركز الإعلامي للعمالقة.



وأكد المحرمي أهمية اصطفاف كل القوى السياسية والعسكرية والأمنية لخدمة المواطن واستقرار الأمن، مشيرا إلى أن قيادة المجلس الرئاسي ورئيس المجلس يتابع الوضع بشكل دائم ومستمر في محافظة أبين وأنها تضعها في صدارة الاهتمام.



وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أقر تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مشتركة لإعادة هيكلة القوات المسلحة لمنع الاشتباكات الداخلية وفق إعلان نقل السلطة.

