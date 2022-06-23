بسبب إيجارات متراكمة.. حكم قضائي بإخلاء مستشفى خاص في تعز

أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، حكماً قضائياً بإخلاء مستشفى البريهي التخصصي، بسبب تراكم مديونية الإيجارات لمالكي المبنى.



وقضى الحكم في القضية المرفوعة في ديسمبر 2021م، والذي وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، بإلزام المدعي عليه، نجيب محمد عبدالله البريهي، (مدير المستشفى) بإخلاء المبنى، ومنح مهلة عشرة أيام.



ويطالب ملاك مبنى المستشفى، المدعي عليه، بدفع إيجارات، متراكمة منذ تاريخ 2/ 8/ 2019، وحتى الإخلاء الفعلي للمبنى.



وبلغت حجم مديونية الديون المتراكمة على المستشفى، بعد تنصل إدارة المستشفى عن دفع الإيجارات الشهرية إلى أكثر من 50 مليون ريال، بواقع مليون وخمسمائة ألف ريال شهرياً.



وأمهلت المحكمة التجارية الابتدائية، بحكمها الصادر يوم 14 يونيو، من العام الجاري، عشرة أيام، لإخلاء المبنى، وإبلاغهم بنقل المرضى إلى مستشفى آخر، ومنع استقبال مرضى جدد في المستشفى.