شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. تشهد توقيع صيانة وإعادة تأهيل خط العلم دوفس في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جرى اليوم توقيع عقد تنفيذ مشروع صيانة واعادة تأهيل خط العلم دوفس في محافظة أبين بين المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن والجهة المنفذة للمشروع. وجاء التوقيع مع شركة اولاد اللجامي للمقاولات في مقر الصندوق بمدينة إنماء بحضور المهندس وليد الساحمي وكيل مساعد بوزارة الاشغال العامة والطرق وسعيد العمود مدير عام الشؤون المالية بالصندوق. وبين الماس أن تنفيذ هذا المشروع الحيوي والشرياني الدولي الرابط بين أبين وعدن يعد ترجمة لاستراتيجيات القيادة السياسية وتنفيذا لتوجيهات وتوجهات دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وبناء على رؤية قيادة وزارة الاشغال العامة والطرق ممثلة بمعالي الوزير م. مانع يسلم بن يمين ومتابعة اللواء ابوبكر حسين محافظ محافظة أبين. ويأتي توقيع العقد بالتزامن مع مشاريع ازاحة الرمال من الخطوط الشريانية بالمحافظة بدءاً من خط العلم دوفس والدائري أبين إضافة إلى خط أحور الساحلي. حضر التوقيع المهندس وليد الصراري مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بالعاصمة عدن والمهندس صفوان فهمي مدير فرع صندوق صيانة الطرق والجسور في عدن. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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