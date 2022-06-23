لقاء في عمان يناقش التعاون بين بلادنا والاردن في مجال الثروات المعدنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس أحمد التميمي،اليوم مع قيادة هيئة تنظيم الطاقة والمعادن في المملكة الاردنية، أفاق العمل المشترك بين الهيئتين.



كما ناقش اللقاء، أهمية الاتفاق بين الجانبين في مجال استغلال الثروة المعدنية وتطوير مصادر المعلومات الخاصة بالمعادن والمناجم وتبادل الخبرات والخبراء في قطاع التعدين، وكذلك التعاون في مجال القوانين والتشريعات والسياسات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية وتشجيع الاستثمار فيها.

وأكد القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، على ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقه والمعادن في عمان، من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم لما لها من أهمية في الاستفادة من التجارب الرائدة في الأردن والنهوض بتطوير قطاع التعدين في اليمن .

بدورها أوضحت عضو مجلس مفوضين هيئة تنظيم الطاقة والمعادن وفاء البخيت، أهمية الدفع بمسارات العلاقات بين هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقه والمعادن في المملكة الاردنيه الهاشميه نحو آفاق أوسع لا سيّما بِفُرص التعاون المشترك في مجالات الثروات المعدنية والتدريب والتأهيل ، وبما يحقق التطلعات المشتركة بين البلدين.