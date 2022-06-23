بن حبريش يؤكد على اهمية التنسيق والتكامل بين الأجهزة القضائية والتنفيذية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش ، على أهمية التنسيق والتكامل بين الأجهزة القضائية والتنفيذية بما يعزز سلطة الدولة وسيادة القانون وحماية الحقوق العامة والخاصة.



ودعا بن حبريش في لقاء مشترك عقد امس بمحكمة استئناف حضرموت بين السلطة القضائية والتنفيذية، إلى إيجاد تنسيق مستمر يسهم في معالجة الكثير من القضايا والاشكاليات التي تتعلق بالحفاظ على المصالح والحق العام..مشيدًا بالنجاحات المحققة في تطوير منظومة السلطة القضائية في حضرموت التي تعد نموذجًا للاستقرار القضائي.

وفي اللقاء أستعرض رئيس محكمة الاستئناف القاضي هاشم الجفري، جهود تطوير آليات العمل وتسهيل معاملات المواطنين المترددين على المحاكم من خلال إدخال النظام القضائي الالكتروني في عملية التوثيق والأرشفة، وحفظ البيانات إلكترونيًا.

من جانب آخر أطلع وكيل اول حضرموت، على العمل بالنظام القضائي الإلكتروني ونظام التوثيق والارشفة بالمجمع القضائي بحضرموت ..مستمعًا من مدير إدارة تقنية المعلومات بمحكمة الاستئناف هاني باعيقة، الى الخدمات التي يقدمها النظام الإلكتروني من إدخال كل المحررات الصادرة من الأمناء والمحكمة.