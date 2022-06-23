الشرجبي ولملس يناقشان اوضاع المؤسسة المحلية للمياه في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

عقد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، امس اجتماعا مع مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن، لمناقشة الصعوبات والاشكاليات المتعلقة بالمؤسسة والحلول والمعالجات.



واستعرض الإجتماع، تقرير تفصيلي حول أداء المؤسسة وامكاناتها وأصولها، وبرنامجها الاستثماري، ومستوى التحصيل والنفقات والمبيعات والمديونية لدى المستفيدين، وتعرفة المياه والتوصيلات العشوائية وسبل معالجتها، بالإضافة إلى وضع المتقاعدين في المؤسسة.

وشدد الاجتماع، على ضرورة تنظيم وضبط كافة الإجراءات على مستوى العمل الإداري ومستوى الخدمات والمنظومة الخاصة بالمياه.. مؤكداً على أهمية تنسيق الجهود لرفع مستوى التحصيل وخفض مستوى الفاقد وإنهاء الربط العشوائي والبسط على ممتلكات المؤسسة.

وأقر الاجتماع، عدداً من الإجراءات لرفع مستوى الأداء في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.