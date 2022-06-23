وزير الشباب والرياضة يشيد بجهود أنشطة وفعاليات الكشافة والمرشدات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اشاد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، بجهود وأنشطة وفعاليات الكشافة والمرشدات، والحرص على الحفاظ حضور اليمن في مختلف الفعاليات العربية والدولية رغم ظروف الحرب التي تمر بها البلاد اثر انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية الدستورية.



واكد الوزير البكري، خلال لقائه، في العاصمة المؤقتة عدن، المفوض العام للكشافة والمرشدات مشعل الداعري، وقيادة الجمعية، أهمية الترتيب الجيد للمراكز الصيفية القادمة بالتنسيق مع قطاع الشباب، والوزارات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات..مشدداً على ضرورة السعي لإرشاد الشباب لسبيل الصواب واستيعاب طاقاتهم وقدراتهم وتسخيرها فيما يعود بالنفع عليهم ومجتمعهم..داعياً إلى بذل المزيد من الجهود والعمل وتفعيل دور الكشافة مستقبلًا وتنوّع نشاطها .. موجهاً بإقامة حفل تكريمي يشمل قيادات العمل الكشفي والإرشادي في الجمهورية.

كما ناقش اللقاء، أوجه النشاط الكشفي والإرشادي وخطة إقامة عدد من المراكز الصيفية خلال الفترة القادمة وإعداد الموازنة لها.

من جانبه استعرض الداعري، لمحة عن نشأة جمعية الكشافة والمرشدات في اليمن وبالذات في عدن والتي تعود إلى ما قبل (100) عاما، وتحديدا في 1915، بمدرسة بازرعة بمدينة كريتر عبر القائد محمد عفاره، وتوسع عملها لتشمل عموم محافظات الجمهورية.