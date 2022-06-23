الوصابي يناقش مع محافظ تعز أوضاع التعليم الجامعي والفني بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير التعليم العالي والفني والمهني الدكتور خالد الوصابي، اليوم بعدن ، مع محافظ تعز نبيل شمسان، الارتقاء بمستوى العمل الأكاديمي؛ بما ينعكس إيجابًا على أبناء المحافظة، و مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، وأوضاع كلية المجتمع بتعز.



وأكد الوصابي على أهمية الالتزام بالمعايير واللوائح والقوانين المعمول بها في مختلف الجامعات اليمنية والمعاهد الفنية وكلية المجتمع، ومراكز التدريب والتأهيل المتواجدة في محافظة تعز، الحكومية و أهلية.

من جانبه، أكد شمسان ، ضرورة استمرار التنسيق المتبادل بين السلطة المحلية ووزارة التعليم العالي والتعليم الفني وكافة مؤسساتها الأكاديمية والتدريبية، وتنفيذ كافة المحددات القانونية التي تساهم في تطوير مستوى التعليم الجامعي والفني في تعز.