الوزير العارضة يطلع على اوضاع المحاكم والدوائر العدلية بمحافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير العدل القاضي بدر العارضة، على اوضاع المحاكم والدوائر العدلية في محافظة تعز، و الإحتياجات والصعوبات التي تواجهها في سبيل تحقيق العدالة بين المتقاضيين.



وأكد وزير العدل خلال لقائه، امس، في العاصمة المؤقتة عدن محافظ تعز نبيل شمسان، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم وتوفير الإمكانيات المتاحة للارتقاء بدور المحاكم والنيابات في محافظة تعز، ومعالجة الصعوبات التي تواجه القضاء في سبيل انجاح مهام السلطة القضائية والإرتقاء بالمنظومة العدلية..مشيراً الى أهمية تعاون السلطة المحلية لتعزيز تفعيل العملية العدلية التي شهدت الكثير من الصعوبات نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية واستهداف السلطة القضائية بشكل ممنهج .

بدوره ثمن محافظ تعز، دعم و جهود وزارة العدل لتعزيز دور المنظومة العدلية و السلطة القضائية في تعز بمختلف المجالات التنظيمية والإدارية والفنية.