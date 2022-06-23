مناقشة تنفيذ مشروعي هيجة العبد والصحى - كربة في لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، مستوى تنفيذ مشروعي طريق هيجة العبد، وطريق الصحى - كربة بمديرية المقاطرة في محافظة لحج.



الى ذلك تم تدشين العمل بآلية تنظيم قانون الأوزان والأبعاد الكلية في ميناء المعلا، بحضور الماس ووكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعيملاني، ومدير عام شرطة السير في عدن العقيد جمال ديان، ومدير عام مكتب النقل في عدن عبدالباري الحربي.

وأكد المهندس الماس، أهمية التزام سائقي الشاحنات والناقلات بآلية تنظيم قانون الأوزان بالحفاظ على شبكة الطرقات في عدن وسلامة المواطنين والحد من إهدار المال العام الذي يتم إنفاقه في مشاريع صيانة الطرق.